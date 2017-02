Euroopas on täheldatud radioaktiivse joodi ebatavalist levikut

Oletetakse, et selle taga võib olla Venemaa mõni salajane tuumakatsetus, see võib olla seotud farmaatsiatööstusega või endokrinoloogilise raviga, edastab The Independent.

Ekspertide sõnul on tegemist radiojoodiga ehk joodi radioaktiivse isotoobiga 131, mida leidub kogu Euroopas mõnevõrra, kuid mitte palju. Jaanuaris leiti seda Norrast, kust see on edasi levinud teistesse riikidesse, kuid hoolimata pingutustest ei ole suudetud selle algallikat kindlaks teha ega ka seda, kuida ta levib.

Uurimine näitas, et kui tavaliselt leidub jood 131 koos teiste radioaktiivsete materjalidega, siis selles juhtumis see nii ei ole, vaid see isotoop on iseseisvalt.

USA kiirguseksperdid saatsid Euroopa kohale erilennukid, et uurida, kust jood 131 pärit olla võib ja koht kindlaks teha, kuid seni ei ole see õnnestunud.

Vandenõuteoreetikute arvates jõudis jood 131 Põhja-Norrasse Venemaa salajasest tuumakatsetusest kuskil seal lähistel.

Jood 131 leidub näiteks tuumapommides ja paikades, kus tuumakatsetusi tehtud on, kuid seda oli keskkonnas palju ka pärast Tšornobõli ja Fukushima tuumajaamade avariid.

Radioaktiivset joodi kasutatakse ka endokrinoloogiliste ja vähihaiguste ravis, kuid nüüdne levik viitab, et see jood või pärineda mõnest farmaatsiafirmast, mis jättis lekkest võimudele teatamata.

Millisest tehasest või kust see leke toimus või toimub, puuduvad andmed.

Prantsuse tuumaekspertide sõnul ei ole jood 131 Euroopa riikide keskkonnas nii palju, et see tervist ohustama hakkaks.

Prantsuse esindajate teatel töötavad nad koos veel viie riigi tuuma- ja kiirgusteadlastega, et teha jood 131 algallikas kindlaks.