Video: Briti ajakirjanik käis Madeleine McCanni kadumise kohta välja uue teooria

Briti tüdruk Madeleine oli 2007. aasta mais koos perega Algarves Praia da Luzis puhkamas, kuid 3. mai hilisõhtul jäi ootamatult kadunuks, edastab mirror.co.uk.

Madeleine McCann / Reuters/AFP/AP/SCANPIX

Vanemad Kate ja Garry McCann jätsid oma kolm last, Madeleine'i ning kaheaastased kaksikud, üüribangalosse magama ja läksid koos sõpradega üle tee asunud restorani õhtust sööma.

Kate ja Gerry McCann / Dominic Lipinski/PA Wire/PA Images/Scanpix

Kui vanemad tulid pärast õhtusööki tagasi restoranist, mis asus nende majutusest vaid 100 meetri kaugusel, ei leidnud nad enam Madeleine'i. McCannid helistasid polisteisse ja käivitati tüdruku otsing, kuid last ei leitud. Madeleine McCanni saatus on seni lahtine, sest mitte ükski uurimine ei ole lõplikult näidanud, mis temaga sellel saatuslikul õhtul juhtus.

Williams-Thomas esitles oma versiooni Madeleine'i kadumisest Briti telesaates «This Morning».

Endise politseniku arvates võis Madeleine ärgata ja minna oma vanemaid otsima, kuid eksis ära. Seega ei pruukinud lapseröövija teda viia kaasa majutuspaigast, vaid ta võis hiljem langeda kuritegelike inimeste kätte.

Madeleine McCann / HO/Reuters/Scanpix

«Vanemad on aastate jooksul mitmel korral öelnud, et Madeleine küsis neilt oma kadumispäeva hommikul, et kus nad eelmisel õhtul olid ja vanemad selgitasid, et restoranis, sest lapsel tekkis mure, et kus nad on. Sama päeva õhtul asi kordus, Madeleine ärkas, kuid vanemaid ei olnud ja ta läks neid otsima,» selgitas Williams-Thomas.

Ta lisas, et Madeleine oli teadlik vanemate õhtusöögil olemisest, kuid millegipärast ei jõudnud ta restorani.

Uuriva ajakirjaniku teatel oli McCannide üürielukoha uks lukust lahti ja Madeleine'il oli lihtne hoonest lahkuda.

Williams-Thomase sõnul on tal selle juhtumi kohta veel oletusi ja juhtlõngu, kuid ta ei saa neid avaldada.

«Olen veendunuid, et Madeleine'i ei röövitud tema voodist ega toast, nagu vanemad arvavad. Laps läks suure tõenäosusega ise välja ja keegi viis ta alles kas majutuskoha lähedalt või tänavalt kaasa,» teatas juhtumit uurinud inglane.

Portugali politseinik Concalo Amaral avaldas raamatu «Tõde vale kohta», mille kohaselt Kate ja Garry McCann mõtlesid lapseröövi välja, kuna nende tütrega juhtus õnnetus, milles nad süüdistavad iseennast ja nad varjavad jälgi.

Goncalo Amaral / Ellen Branagh/PA Wire/PA Images/Scanpix

McCannid andsid Amarali nende laimamise eest kohtusse, kuid Portugali kohus mõistis raamatu avaldaja õigeks ja tal ei tule oma raamatut müügilt eemaldada.

Portugali võimud ei pea McCanne enam oma tütre kadumises kahtlusaluseks, kuid kohtuniku sõnul ei ole tõestatud ka vastupidist.

Briti ja Portugali politsei arvates võis Madeleine, kes nüüdseks oleks 13-aastane, sattuda mõne narkogängi kätte ja nad «adopteerisid» ta. Miljonite naelte kulutamisest ei ole siiski saadud selget pilti, mis Madeleine McCanniga sel saatuslikul õhtul ligi kümme aastat tagasi juhtus.