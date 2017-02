Trumpi uus korraldus: miljoneid illegaalseid immigrante võib oodata USA-st välja saatmine

Meetmed on osa Trumpi laiemast julgeolekukavast ning järgib otseselt tema valimiskampaania lubadust lõpetada ebaseduslikult USA-s viibivate sisserändajate tolereerimine.

Iga sisserändaja, kes viibib riigis ebaseaduslikult ning kellele esitatakse süüdistus või kes mõistetakse süüdi mis iganes rikkumises või keda isegi kahtlustatakse kuriteos, on nüüd korrakaitse prioriteet, selgub USA sisejulgeolekuministeeriumi memodest, millele on alla kirjutanud sisejulgeolekuminister John Kelly. Nende hulgas võivad olla inimesed, kes on kinni peetud poevargustelt või pisirikkumistelt või on lihtsalt ebaseaduslikult piiri ületanud.

Trumpi lähenemine erineb kardinaalselt eelmise presidendi Barack Obama administratsiooni poliitikast, kelle jaoks immigrandid, kes kuritegusid toime ei pannud, polnud ametivõimude jaoks prioriteet ning nende maalt välja saatmisega põhimõtteliselt ei tegeletud.

Nii Obama kui ka vabariiklasest George W. Bushi administratsioon püüdsid pigem luua vastavat süsteemi, mis lubaks registreerimata, kuid pikka aega riigis elanud sisserändajatel USA-sse edasi jääda.

Trumpi juhised ei puuduta muuda siiski nende ligi 750 000 inimese kaitset, kes sisenesid ebaseaduslikult riiki lastena.

Nagu mainitud, näeb korraldus ette ka 15 000 migratsiooniametniku värbamise.