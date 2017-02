Innovatsioon töökohal: Rootsi poliitik soovib sisse viia seksipausid

«Uuringud näitavad, et seksimine tuleb tervisele kasuks,» ütles uudisteagentuurile AFP 42-aastane Muskos.

Põhja-Rootsis asuva linna nõukokku kuuluva Mukose sõnul ei veeda paarid tänapäeva ühiskonnas enam teineteisega piisavalt palju aega koos. «See aitaks parandada suhete kvaliteeti,» märkis ta. Ta nõustus, et keeruline on kontrollida, kas seda aega ikka kasutatakse oma partneriga koos olemiseks või tehakse sel ajal midagi muud. «Muidugi ei saa anda garantiid, et töötaja ei lähe sel ajal hoopis jalutama,» ütles ta, lisades, et tööandjad peavad siiski oma töötajaid usaldama.

Muskose hinnangul ei näe ta ühtegi põhjust, miks tema ettepanek ei peaks läbi minema.

Soomlaste ja prantslaste järel töötavad täiskohaga rootslased Euroopa riikide seas kõige vähem. Majandusuuringute instituudi Coe-Rexecode andmetel oli see 2015. aastal vaid 1685 tundi. Võrdluseks, britid töötasid 2015. aastal keskmiselt 1900 tundi ja sakslased 1847 tundi.