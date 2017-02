Iraagis enesetapurünnaku korraldanud britt oli endine Guantanamo vang

British man who carried out suicide bomb attack in Iraq on Sunday had been Guantanamo Bay detainee, BBC understands https://t.co/FUXjkHLZcE — BBC Breaking News (@BBCBreaking) February 21, 2017

Briti meedia andmetel korraldas rünnaku Iraagi vägede vastu Jamal al-Harith, keda hoiti USA Guantanamo baasis aastatel 2002-2004.

ISIS avaldas foto ründajast, kelles Leon Jameson tundis ära oma venna Harithi.

«See on tema, ma saan öelda seda tema naeratusest. Kui see on tõsi, siis olen kaotanud venna, seega on veel üks pereliige läinud,» ütles Jameson lehele.

Uudistekanal Channel 4 News ütles, et Harithi tundsid ära veel üks pereliige ja anonüümne allikas.

Briti valitsus teatas, et ei saa uudist kinnitada.

Valitsuse kõneisiku sõnul on juba pikka aega soovitatud mitte reisida Süüriasse ja paljudesse piirkondadesse Iraagis.

«Kuna Ühendkuningriigi konsulaarteenused on Süürias peatatud ja suuresti piiratud Iraagis, siis on äärmiselt raske kinnitada Briti kodanike viibist ja staatust neis piirkondades,» ütles kõneisik AFP-le.

Jamaika päritolu Ronald Fiddler ehk Harith langes Afganistanis Talibani kätte vangi, kuna tal oli Briti pass.

Pärast Talibani režiimi kukutamist võtsid USA väed ta 2002. aasta alguses kinni ja saatsid Guantanamosse. Ta vabastati 2004. aastal ja saadeti tagasi Suurbritanniasse, kus politsei teda küsitles ja süüdistust esitamata vabaks lasi.

Harith reisis Türgisse ja suundus sealt edasi Süüriasse 2014. aasta aprillis, teatas BBC viitega Islamiriigi registreerimisdokumentidele.