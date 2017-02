«Veel üks riik ratifitseerib meie NATO liikmesuse. Seekord on see Kanada,» kuulutavad lehepealkirjad Montenegros. Meeleolud on nagu 1990. aastate alguses, kui Nõukogude Liidust ja Jugoslaaviast äsja eraldunud riigid hõiskasid iga uue rahvusvahelise tunnustuse peale. Isegi siis, kui see tuli nii tillukeselt riigilt nagu San Marino.