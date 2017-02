Türgi puhastab Süüria linna ISISe võitlejaist

«Meie hinnagul on Al-Babi jäänud alla saja terroristi, kuid need on ohtlikud inimesed. Mõni neist on snaiper, teised võimalikud enesetapupommitajad,» ütles Fikri Işık usutluses NTVle.

Türklase sõnutsi on Al-Bab sisse piiratud ja üle poole linnaosadest Türgi üksuste käes. Praegu puhastavad sõdurid kvartalit kvartali järel, kuid operatsiooni lõppu tema sõnul veel ei paista.

Türgi alustas Põhja-Süürias sõjalist operatsiooni nimega Eufrati Kilp mullu 24. augustil. Ankara sõnul on kampaania suunatud ISISe ja kurdivõitlejate vastu.