ÜRO vajab 4,4 miljardit leevendamaks näljahäda neljas riigis

Guterresi sõnul ähvardab neljas riigis näljasurm rohkem kui 20 miljonit inimest ja vaja on kiiret tegutsemist, et hoida ära katastroofi.

ÜRO lasteagentuur UNICEF hoiatas esmaspäeval, et Nigeerias, Somaalias, Lõuna-Sudaanis ja Jeemenis ähvardab tänavu näljasurm pea 1,4 miljonit last.

Ligi kaks aastat kodusõjas olnud Jeemenis kannatab ägeda alatoitumuse all 462 000 last. Kirde-Nigeerias, kus on aastaid tegutsenud äärmusrühmitus Boko Haram, on näitaja 450 000 last.

Somaalias on põua tõttu nälgimise äärel 185 000 last ning järgmistel kuudel oodatakse selle arvu tõusmist 270 000 lapseni, ütles UNICEF.

Lõuna-Sudaanis kannatab ägeda alatoitumuse all 270 000 last ning riigi põhjaosas asuvas Unity osariigis kuulutati kahes omavalitsuses esmaspäeval ametlikult välja näljahäda.

ÜRO julgeolekunõukogu saadikud reisivad märtsis Nigeeriasse, Kameruni, Tšaadi ja Nigerisse, et tõmmata rahvusvahelist tähelepanu humanitaarkriisile, mille kutsus esile regionaalkonflikt Boko Harami mässulistega.