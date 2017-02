Vulkanoloog ja giid kukkusid aktiivse vulkaani kraatrisse

Päästetöötajad päästsid kraatrist 60-aastase vulkanoloogi Rodolfo Alvarezi ja 25-aastase giidi Adriac Valladaresi, kellel täheldati kergeid vigastusi ja veepuudust.

Mehed töötasid vulkaani kraatri serval, kuid mingil põhjusel neid julgestanud köis andis järele ja katkes, mille tõttu nad kraatrisse kukkusid.

Päästetöötajad kasutasid nii köisi kui teisi abivahendeid, et hätta sattunuid päästa. Parameedikute teatel on vulkaanis kõrge temperatuur, kuid mehed otseselt kuuma laavaga kokku ei puutunud ja põletusvigastusi ei saanud. Küll aga oli neil kukkumisest tekkinud marratsusi ja kuumuse tõttu veepuudus.

Masaya vulkaan asub Nicaragua pealinnast Managuast 20 kilomeetri kaugusel lõunas. Selle kraatris on laavajärv, mis pakub huvi nii teadlastele kui turistidele.

Masaya vulkaan / wikipedia.org

Masaya vulkaan, milles on palju vääveldioksiidi, on alates 1979. aastast looduskaitse all.

Vulkanoloogid uurivad seda vulkaani, kuna tegemist on aktiivvulkaaniga, kus toimuvad mitmed vulkanoloogilised protsessid, mida on võimalik jäädvustada ja analüüsida, et saada vulkaani tegevusest parem ülevaade ja ohu korral õigel ajal lähialade elanikud evakueerida.