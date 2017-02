Brasiilia välisminister Jose Serra lahkus terviseprobleemide tõttu ametist

Eelmise aasta maikuus välisministriks saanud Serra teatas avalduses president Michel Temerile, et vajab vähemalt neli kuud toibumiseks haigusest.



Serra ei täpsustanud, millise haigusega on tegemist, kuid märkis, et see takistab tal vajalikul määral reisimast ja täitmast ka teisi igapäevaseid välisministri töökohustusi.

Serra on Brasiilia Sotsiaaldemokraatide Partei liider ja kandideerinud kahel korral ka presidendiks.