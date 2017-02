Genfis algavad Süüria rahukõnelused

Möödunud aastal leidis Genfis aset kolm rahukõnelustevooru, kuid kõik need katsed lahendada pikka aega kestnud Süüria kodusõda luhtusid.

ÜRO hoone Genfis / MARTIAL TREZZINI/AP/Scanpix

Sõdivad osapooled ei istunud siis ühise nõupidamiste laua taha, vaid läbirääkimised toimusid ÜRO Süüria küsimuse erisaadiku Staffan de Mistura vahendusel.

Staffan de Mistura / Xinhua/Xinhua/Sipa USA/Scanpix

Nüüd aga soovib Süüria opositsioonilisi rühmitusi esindav grupeering The High Negotiations Committee of the Syrian Opposition (HNC) pidada otseseid läbirääkimisi president Bashar al-Assadi valitsuse esindajatega.

Süüria mässulised / NAZEER AL-KHATIB/AFP/Scanpix

«Tahame otseseid, ilma vahendajata läbirääkimisi, kuna see säästab aega ja on tõend, et oleme lahenduse otsimiseks ja leidmiseks valmis. See on midagi muud kui vahendajaga läbirääkimised,» teatas HNC pressiesindaja Salem al-Meslet.

ÜRO Süüria konfliktilahenduse erisaadik Staffan de Mistura loodab, et täna Genfis algav uus nõupidamistevoor toob esimese positiivse tulemuse.

De Mistura sõnas eilsel pressikonverentsil, et esmalt uurib ta osapooltelt nende seisukohti ja peab nendega eraldi nõu.

«Ma ei oota kohest läbimurret, kuid osapoolte saamine ühise nõupidamislaua taha on samm edasi,» lausus ÜRO eriesindaja.

Nõupidamiste lõplikuks eesmärgiks on leida toimiv lahendus juba kuus aastat kestnud Süüria kodusõja lõpetamiseks.

Erisaadik de Mistura teatel palus Venemaa Süüria valitsust nüüdsete rahukõneluste ajaks sõjategevus katkestada.