Venemaal sai bussiõnnetuses vigastada paarkümmend inimest

«Kui rääkida seisundist, siis kahe inimese vigastused on rasked - need on bussijuht ja 13-aastane tüdruk. Veel kaheksa inimest said keskmise raskusastmega vigastusi,» täpsustas regiooni tervishoiuministeeriumi eestkõneleja Tatja Lemeško.

Lemeško sõnul toimetati haiglasse kokku 22 inimest.

Õnnetus juhtus eile hilisõhtul Petropavlovsk Kamtšatski ja Milkovo vahelisel maantee 303. kilomeetril.