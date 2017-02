USAst väljasaadetud mehhiklane tegi pärast piiri ületamist enesetapu

Mehhiko julgeolekuametniku Marco Antionio Sotomayori teatel oli enesetapu teinud isik 44-aastane Guadalupe Olivas Valencia, kelle surnukeha leiti sel teispäeval Nuevo Laredost, edastab The Independent.

Sotomayor lisas, et Valencia saadeti üle piiri Mehhikosse kell 8.20 kohaliku aja järgi ja mõni aeg pärast seda võttis endalt elu. Mehhiko kiirabi jõudis sündmuskohta kella 9.00 paiku, toimetades Valencia haiglasse, kus tal tuvastati rasked koljuvigastused ja südame sieskumine. Ta tunnistati surnuks.

USA piirkontrolli agentuuri Immigration and Customs Enforcement Agency (ICE) teatel leiti mehe surnukeha kõrvalt leiti asju täis kilekott, mis antakse kõikidele USAst deporteeritutele. Mehe juurest leitud dokumentide uurimine näitas, et ta on pärit Loode-Mehhikost Sinaloa osariigist, kus on palju narkokuritegevust.

Valencia sõbra teatel oli mees enne USAst väljasaatmist närviline, kuna ta saadeti paika, kus ta ei tundnud mitte kedagi.

USA meedia teatel oli see kolmas kord, mil USA võimud selle mehhiklasest illegaali riigist välja saatsid.

Valencia kaotas elu päeval, mil USA preesidendi Donald Trumpi administratsioon andis välja uue direktiivi illegaalsete sisserändajate USAst väljasaatmise kohta.

Välja antud memorandumi kohaselt plaanib USA valitsus saata piiril kinni peetud illegaalid kohe välja, võimaldades toime panna rohkem väljasaatmisi kui seda tehti president Barack Obama ajal.

USA sisejulgeoleku amet (US Department of Homeland Security - DHS) andis piirivalvetöötajatele küsitleda dokumentidega immigrante, et teha nende kohta rohkem kindlaks.

USAs elab umbes 11 miljonit illegaalset migranti, keda uute reeglite järgi võib ees oodata kiire väljasaatmine. Välja saadetakse kindlasti need, kelle kohta ilmneb, et nad on varasemast kuritegusid toime pannud ja süüdi mõistetud.

USA president Donald Trump allakirjastas jaanuaris kaks dokumenti, mis käisid Mehhiko ja USA lõunapiiri kohta, puudutades nii illegaalide väljasaatmist kui USA- Mehhiko piirile turvatara rajamist.