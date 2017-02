Amnesty: Trump on muutnud maailma pimedamaks ja ebastabiilsemaks

Amnesty sõnul saab Trumpiga kõrvutada Türgi, Ungari ja Filipiinide liidrit, kes ajavad samasugust oma kodanike, põgenike ja välisriikide vastast rünnakupoliitikat, edastab The Independemt.

Amnesty International andis välja 408-leheküljelise iga-aastase raporti «The State of the World's Human Rights», mille kohaselt kasutasid mitme riigi juhid 2016. aastal sellist retoorikat nagu kasutati 1930. aastatel Saksamaal kui seal tuli võimule Adolf Hitler.

Amnesty teatel saab uuteks «hitleriteks» nimetada Ungari peaministrit Viktor Orbanit, Türgi presidenti Recep Tayyip Erdoğani ja Filipiinide presidenti Rodrigo Dutertet.

Viktor Orban / ATTILA KISBENEDEK/AFP/Scanpix

Recep Tayyip Erdoğan / BURHAN OZBILICI/AP/Scanpix

Rodrigo Duterte / Erik de Castro/Reuters/Scanpix

«Trump, kes on vihavenu külvavate liidrite mitteametlik juht, kasutas juba oma valimiskampaania ajal mürgist retoorikat, millest on nüüdseks saamas globaalne trend. Poliitikutel ei ole enam au- ega häbitunnet, nad külvavad misogüüniat, rassismi ja homofoobiat. Hammasrataste vahele on eelkõige jäänud põgenikud,» teatas Amnesty.

Valge Maja ei ole veel Amnesty Internationali uut inimõiguste raportit kommenteerinud.

Pariisis välja antud raporti kohaselt toimus möödunud aastal 159 riigis tõsiseid inimõiguste rikkumisi.

«Valitsused pigistavad sõjakuritegude ees silma kinni, suruvad läbi seadusi, mis raskendavad asüülitaotlemist, kehtestavad sõnavabadusi piiravad seadusi, ärgitavad tapma narkosõltlasi, õigustavad piinamist ja massilist kodanike jälgimist ja annavad politseile vägivallaks vabad käed. 2017. aasta suurimaks küsimuseks on, et kas sellised juhtumid jätkuvad või astutakse nende takistamiseks samme,» teatab raport.

Amnesty International peasekretäri Salil Shetty teatel andsid nad 2016. aasta kohta käiva raporti välja Londoni asemel Pariisis, kuna Prantsusmaal on pärast 2015. aasta terrorirünnakuid hakatud kasutama diskrimineerivaid julgeolekumeetmeid, mille tõttu kannatavad eelkõige moslemid.

Shetty lisas, et diskrimineerimine võib tuua kaasa doominoefekti ja totaalse inimõiguste eiramise.

Prantsuse võimude sõnul näitasid terrorirünnakud, et süsteem on terrori tõttu haavatav ning seega tuleb karmistada kodanikke ja ühiksonnastruktuure kaitsvaid reegleid.