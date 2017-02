USA saatis Euroopasse oma erilennuki salapärast radioaktiivset ainet otsima

Väljaanne Independent kirjutas üleeile, et üle Euroopa liikuva salapärase kiirguse allikaks võib olla Venemaa sajalane tuumaraketikatsetus, teadmata farmautseutiline tegevus või miski muu.

Inglise tabloid Daily Mail kirjutas täna sellest, et Inglismaal tõusis täna Sussexist õhku USA õhuväe lennuk. WC-135 Constant Phoenix on ehitatud spetsiaalselt proovide kogumiseks ning erivarustus võimaldab meeskonnal tuvastada radioaktiivseid nn pilvi, mis arvatakse suunduvat Euroopa põhjaosa ning Barentsi mere suunas.

Kuigi esimene leid tehti juba möödunud kuul, andsid võimud sellest teada alles hiljuti. Independent kirjutab, et põhjus võib olla selles, et pole päris kindel, kust jood-131 pärit on ja kuidas see levima hakkas.

Veelgi ebatavalisemaks muudab leiu see, et jood-131 leitakse tavaliselt koos teiste radiokatiivsete materjalidega, kuid sel korral see nii ei polnud. Ka on sel lühike poolestusaeg, kuid seda ainet leiti märgatavas koguses, mis viitab võimalusele, et seda kasutati alles väga hiljuti.

USA on saatnud varemgi Euroopasse oma erilennukeid, et allikat tuvastada, kuid enamasti pole see õnnestunud teha.

Independent lisab, et vandenõuteooriatesse uskuvat inimesed on kindlad, et levik sai alguse Norra põhjaosast, kus Venemaa võis teha salajase tuumatesti. Kõige rohkem seostataksegi ainet jood-131 vast tuumapommidega ning seda on leitud mitmel pool maailmas pärast tuumakatsetusi, kuid ka Tšornobõli ja Fukushima tuumakatastroofide järel.

Ainet kasutatakse siiski ka vähi- ja muude haiguste ravis. Asjaolu, et leiti ainult jood-131, toetab versiooni, et leke tuli farmaatsiattevõttest, mis sellest võimudele teada ei andnud.

Siiski on segadust selgusest rohkem ja lekke algallikat pole tuule muutuvate puhumissuundade tõttu samuti võimalik kindlaks teha. Prantsuse tuumaohutuseamet IRSN teatas, et mitmest Euroopa paigust leitud aine siiski inimeste tervisele ohtu ei kujuta.