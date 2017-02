BBC ajakirjanikku võib Tais oodata kuni viie aasta pikkune vangistus

Juurdlus BBC ajakirjaniku Jonathan Headi suhtes algatati seoses looga, kus korrespondent kajastas võimalikku pettust Phuketi saarel riigi lõunaosas. Headi lugu rääkis kahest välismaalasest pensionärist, kes jäid saarel ilma oma kinnisvarast.

Phuketi kohtus astuvad üles nii Head kui ka üks kõnealustest pensionäridest, Ian Rance.

Hagi esitas kohtusse jurist Pratuan Tahanarak, kellest räägiti ka võimalikku petuskeemi kajastanud loos.

Kohtuasja kaasa toonud loo järgi abiellus Rance Phuketis 2001. aastal kohaliku naisega, kellega ta sai kolm last. Ta ostis saarel seejärel 1,2 miljoni dollari väärtuses kinnisvara. Tai seaduste järgi ei saa välismaalased kinnisvara omada, kuid need on võimalik panna mõne kohaliku usaldusisiku või firma nimele.

Rance avastas 2010. aastal, et naine oli tema allkirja võltsides müünud kogu kinnisvara maha. Naine mõisteti neljaks aastaks vangi. Pratuani süüdistatakse Rance'i võltsitud allkirja notariseerimises.

Pratuani sõnul on BBC lugu toonud kaasa laimamise, solvamise ja vihkamise.

Briti ajakirjaniku kohtuasi vältab suure tõenäosusega kuni kaks aastat.