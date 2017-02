Süüria mässulised vallutasid ISISe käest tähtsa linna

«Teatame, et Al-Bab on täielikult vabastatud ning et praegu demineerime me elurajoone,» ütles sultan Mouradi nimelise mässuliste rühmituse komandör Ahmad Othman.

Uudist kinnitasid veel kahe erineva mässuliste rühmituse välikomandörid, kes viibivad linnas.