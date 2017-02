USA sõjaväejuht esitab Trumpile valikutespektri tegevusest Süürias

USA Staabiülemate Ühendkomitee esimees Joseph Dunford ütles mõttekojas Brookings Institution, et riigi sõjalisele juhtkonnale on antud ülesanne minna presidendi juurde valikuvariantidega Islamiriigi (IS) ja teiste äärmusrühmituste hävitamiseks Süürias.

«Me läheme terve valikuvariantide spektriga, mille vahel ta saab valida,» ütles merejalaväekindral.

USA meedia teatel andis Trump pärast ametisse astumist 20. jaanuaril kaitseministeeriumile ülesande töötada 90 päeva jooksul välja plaan turvaalade loomiseks Süürias.

Süürias tegutseb praegu umbes 500 Ühendriikide sõjaväelast, kellest enamik on IS-i vastaseid jõude toetavad ja koolitavad eriüksuslased.

USA keskväejuhatuse (CENTCOM) ülem kindral Joseph Votel ütles kolmapäeval, et Süürias võib vaja minna rohkem Ühendriikide vägesid.

«Võib juhtuda, et me võtame enda kanda suurema koorma,» lausus Votel, rõhutades siiski, et ei poolda suurearvuliste lahingüksuste Süüriasse saatmist.

Dunfordi sõnul tuleb Trumpi plaan kiirendada 2014. aasta augustis alustatud IS-i vastast sõjalist kampaaniat ellu viia koostöös välisministeeriumi ja veel nelja USA poliitilise ametkonnaga.

«See on ääretult keeruline keskkond. Kõigel, mida me teeme, on kõrvalmõju. Me ei taha viia presidendi ette valikuvariante, et lahendada üks probleem viisil, mis tekitab teise,» lausus staabiülemate ühendkomitee esimees.

Dunfordilt küsiti ka Iraani tegevuse kohta regioonis. Ta ei ole enda sõnul näinud muutusi Teherani käitumises pärast seda, kui ametist lahkunud Trumpi esimene rahvusliku julgeoleku nõunik Michael Flynn islamivabariiki ballistilise raketi katsetuse järel hoiatas.

«Minu vaatevinklist on Iraani suurim ekspordiartikkel paheline mõju piirkonnas. See on aastatepikkune käitumismuster,» lausus Dunford.