USA eravanglad jäävad Trumpi all alles

Justiitsminister Jeff Sessions tühistas ametlikult eelmise presidendi Barack Obama valitsuse augustikuise määruse loobuda järk-järgult erafirmade poolt hallatavate vanglate kasutamisest. Sessionsi ministeerium teatas, et eraoperaatorid on vanglasüsteemi tulevaste vajaduste jaoks vajalikud.

Obama-aegne justiitsministeerium jõudis seisukohale, et eravanglad olid end tõestanud kui ohtlikumad, ebapiisavad ja mitte odavamad kui valitsuse hallatavad kinnipidamisasutused.

Sessionsi sõnul muudeti mulluse otsusega föderaalse vanglateameti pikaajalist poliitikat ning kahjustati ameti võimet täita föderaalse vanglasüsteemi tulevikuvajadusi.

Obama valitsuse samm puudutas väikest osa USA vanglasüsteemist: 13 erafirmade hallatud vanglat 22 000 inimesega, mis moodustavad 11 protsenti föderaalvanglate kinnipeetavate arvust.

Enamik kinnipeetavaid on immigratsiooniseadusi rikkunud mehhiklased. Trumpi valitsus on lubanud jõulisi samme kuritegevuse ja ebaseadusliku immigratsiooni vastu ja vihjanud, et vanglateametil võib lühikese aja jooksul minna vaja suuremat vastuvõtuvõimet.

Kolmeteist erakätes vanglat haldavad kolm kompaniid: CoreCivic (kuni viimase ajani Corrections Corporation of America), CEO Group ja Management and Training Corporation.