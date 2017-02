Iisrael ei lasknud Human Rights Watchi juhti riiki

New Yorgis baseeruv vabaühendus, mis on kirjutanud kriitilisi raporteid Iisraeli okupatsioonist Palestiina aladel, taotles kuu aja eest viisat oma Iisraeli ja Palestiina direktorile, USA kodanikule Omar Shakirile.

Iisraeli võimud teatasid 20. veebruaril, et taotlus lükati tagasi põhjendusega, et HRW ei ole tegelik inimõigusorganisatsioon, ütles ühendus avalduses.

Iisraeli välisministeeriumi pressiesindaja Emmanuel Nahshon kinnitas seda. HRW on näidanud ikka ja jälle, et on põhimõtteliselt erapoolik ja Iisraeli-vastane organisatsioon, millel on selgelt vaenulik tegevuskava.

Nahshon lisas, et organisatsiooni ei ole kavas Iisraelis keelustada ning selle iisraellastest ja palestiinlastest töötajatel lubatakse ka edaspidi Iisraelis tegutseda ja ettekandeid teha.

«Aga miks peaksime me andma tööviisasid inimestele, kelle ainus eesmärk on meid mustata ja rünnata?»

Iisraeli parempoolset valitsust süüdistatakse juba mõnda aega rahvusvaheliste ja kohalike organisatsioonide survestamises.

HRW sõnul on Iisraeli otsus nende jaoks šokk, sest organisatsioon töötab rohkem kui 90 maailma riigis ja ehkki nende põhjalikud uuringud ei ole paljudele valitsustele meeltmööda, ei tehta neile takistusi.