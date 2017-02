USA demokraadid valivad uue juhi

Demokraatlik Partei valmistub olulisteks 2018. aasta vahevalimisteks ja kaugemal terendavad juba 2020. aasta presidendivalimised, sestap on kaalul erakonna tulevik.

Demokraatide rahvuskomitee (DNC) esimeheks saamise väljavaated on parimad endisel Barack Obama tööministril Tom Perezel ja mustanahalisel moslemist kongresmenil Keith Ellisonil partei edasipüüdlikumast tiivast, kes ei pea võimatuks Trumpi tagandamise katset.

Kandidaatide arv on koomale tõmbunud. Neljapäeval loobus Pereze kasuks üks väiksema toetusega kandidaate, Lõuna-Carolina demokraatide esimees Jamie Harrison.

Valimised peetakse laupäeval Georgia osariigis Atlantas.

Kolmapäeva õhtul peetud kandidaatide debatil väljendasid Perez ja Ellison üsna sarnaseid vaateid. Mõlemad rõhutasid vajadust viia tugeva majanduse sõnum töölis- ja keskklassi ameeriklasteni, kes eelmise aasta presidendivalimiste ajal tundsid end demokraatide poolt hüljatuna.

Ellison, keda toetab ka Bernie Sanders, ütles, et Trump varastas viimastel valimistel demokraatide sõnumi ja suutis töölistele ja keskklassile selgeks teha, et just tema oli see, kes kuulas nende muresid.

Võiduks on vaja DNC 447 liikme enamuse toetust. Küsitluste põhjal võib võitja väljaselgitamiseks vaja minna mitut valimisvooru.