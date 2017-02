Sloveenia samasooliste paarid said õiguse abielluda

Seadus võeti vastu juba eelmisel aastal, kuid jõustus nüüd. Samasoolised paarid saavad muu hulgas õiguse ka kõigile sotsiaal- ja tervishoiutoetustele.

Sloveenlased lükkasid 2015. aasta referendumil tagasi ettepaneku võrdsustada geipaarid täielikult erisooliste paaridega. Selle mõjul muudeti ka seadust.

LGBT rühma Legebitra esindaja Simon Maljevać ütles, et seadus on samm õiges suunas.

Sloveenia on üks liberaalsemaid Ida-Euroopa riike, kuid suhtumist geidesse mõjutab riigis valdav katoliiklik usk. Euroopa Liidu liikmesriigis, kus elab ligikaudu 2 miljonit inimest, on samasoolised paarid saanud oma kooselu registreerida alates 2006. aastast, samuti on nad võinud adopteerida partnerite eelnevatest suhetest sündinud lapsi, aga mitte teiste lapsi.

Esimene abielu sõlmitakse juba homme, Sloveenia suuruselt teises linnas Mariboris, teatas uudisteportaal Žurnal24.

Euroopa riikidest on samasoolistel paaridel õigus abielluda lisaks Sloveeniale Rootsis, Taanis, Norras, Islandil, Suurbritannias, Iirimaal, Prantsusmaal, Hollandis, Belgias, Luksemburgis, Portugalis, Hispaanias ja alates 1. märtsist ka Soomes.