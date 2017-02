Rootsi peaminister soovib piirata töömigrantide saabumist riiki

«Ametikohad, mis vajavad vähe või üldse mitte haridust, täidetakse kõigepealt töötutega, kes juba on meie riigis,» ütles sotsiaaldemokraatide liider Stockholmis ajakirjanikele.

10 miljoni elanikuga Rootsi võttis 2014. ja 2015. aastal vastu 244.000 asüülitaotlejat, mis on ühe elaniku kohta kõrgeim näitaja Euroopas.

«Meil ei ole mõistlik omada töömigratsiooni, mis koosneb nõudepesijatest ja restoranitöötajatest, kui meil on võimekad inimesed, kes on saabunud siia põgenikena,» sõnas peaminister.

«Esimene asi, mida me teeme, on rõhutamine, et igaüks, kes suudab tööd teha ka teeb tööd,» ütles 59-aastane valitsusjuht, tutvustades sotsiaaldemokraatide programmi aprillis toimuvale parteikongressile, kus pannakse paika 2018. aasta valimiskampaania alused.

Löfven ütles, et Rootsis on 100 000 täitmata töökohta ja umbes 300 000 töötut.

Statistikaameti andmetel oli 2016. aastal umbes neli protsenti Rootsi 15-29-aastastest elanikest kas töötud või ei käinud koolis.

Rootsi andis 2016. aastal tööloa rohkem kui 12 000 inimesele väljaspoolt Euroopa Liitu.

Sotsiaaldemokraadid on vähemusvalitsuses koos rohelistega, kes on töömigratsiooni piiramise vastu. See tähendab, et töömigratsiooni piiramine ilmselt ei juhtu enne 2018. aasta septembris peetavaid üldvalimisi.