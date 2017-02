ÜRO JN kaalub sanktsioone Süüria vastu seoses keemiarelva kasutamisega, Venemaa lubab veto panna

USA suursaadik ÜRO-s Nikki Haley avaldsa lootust, et juba mitu kuud arutusel olnud sanktsioonideresolutsiooni kava pannakse julgeolekunõukogus hääletusele.

Venemaa paneb ilmselt resolutsioonikavandile veto, kui see peaks pandama hääletusele. See oleks juba seitsmes kord, kui Moskva kasutab vetot oma sõjalise liitlase, Süüria presidendi Bashar al-Assadi režiimi kaitsmiseks.

«Me oleme teinud Ühendkuningriigi ja Prantsusmaaga tööd tagamaks, et resolutsioon jõuaks lauale ja siis me näeme, millistel riikidel on vabandus keemiarelvade kasutamiseks ja millised tõepoolest ütlevad, et see on probleem,» ütles Haley ajakirjanikele, minnes JN-i istungile.

Briti asesuursaadik Peter Wilson ütles, et resolutsioonikavand pannakse hääletusele lähipäevil.

Venemaa kasutab vetoõigust, et blokeerida ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon, mis kehtestaks Süüriale sanktsioonid keemiarelvade kasutamise eest, ütles asesuursaadik reedel.

«Ma just äsja selgitasin meie positsiooni väga selgelt meie partneritele. Kui see lauale pannakse, paneme sellele veto,» ütles Vladimir Safronkov ajakirjanikele pärast Julgeolekunõukogu kinnist istungit.

Dokumendis kutsutakse korraldama ÜRO ja Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) ühist uurimist. Oktoobris oma uurimise lõpetanud OPCW ütles raportis, et Süüria relvajõud korraldasid vähemalt kolm keemiarünnakut 2014. ja 2015. aastal.

OPCW leidis tõendeid ka sellest, et äärmusrühmituse Islamiriik (IS) džihadistid korraldasid 2015. aastal ühe sinepigaasi rünnaku.

Prantsuse suursaadik Francois Delattre ütles, et ÜRO Julgeolekunõukogu peab kiiresti karistama neid, kes vastutavad nende keemiarünnakute eest.

Resolutsioonikavas nähakse ette 11 süürlase, peamiselt kõrgete Süüria sõjaväelaste suhtes ülemaailmse reisikeelu kehtestamise ja varade külmutamise.