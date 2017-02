ÜRO väljendas muret seoses Burundi presidendi neljanda ametiajaga

Guterresi hinnangul süvendaks see märkimisväärselt poliitilist kriisi riigis ega tuleks kasuks vägivalla lõpetamisele.

"Me oleme väga mures seoses 2005. aastast võimul olnud Nkurunziza viimaste avaldustega, mis viitavad, et ta kavatseb kandideerida neljandaks ametiajaks ja mis nõuaks põhiseaduse muutmist. Praeguses olukorras süvendaks see kriisi ja oleks tagasilöögiks kollektiivsetele pingutustele kestva lahenduse leidmisel," ütles Guterres.

Burundi valitsus teatas nädal tagasi, et ei võta osa naaberriigis Tansaanias kavandatud rahukõnelustest opositsiooniga, mis kahandab lootust sageli vägivaldseks muutunud poliitilisele kriisile lahendus leida.

Valitsus ei saada delegatsiooni Arushasse, kus kõnelused pidanuks neljapäeval jätkuma, sest ei ole võimalik rääkida läbi inimestega, "keda kohus taga otsib", ütles valitsuse pressiesindaja Philippe Nzobonariba.

Ta täpsustas, et mõned opositsiooniliikmed on kodumaal riigivastaste tegude eest tagaotsitavaks kuulutatud.

Burundis puhkes vägivald 2015. aasta aprillis, kui president Pierre Nkurunziza otsustas kandideerida kolmandaks ametiajaks, ehkki põhiseadus seda ette ei näinud. Hiljem võitiski ta presidendivalimised.

Burundi valitsus on vastu ka ÜRO erinõuniku Jamal Benomari osalusele Arusha kõnelustel.

Vägivallas on surma saanud sadu inimesi ning naaberriikidesse on põgenenud üle 300 000 burundilase. ÜRO Julgeolekunõukogu peaks Burundi olukorda arutama kogunema märtsikuus.