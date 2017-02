Valge Maja jättis pressikonverentsil CNNi ja New York Timesi ukse taha

Peale mainitud väljaannete ei pääsenud pressikonverentsile ka Politico ja Buzzfeedi ajakirjanikud. Televõrgustike ABC, NBC, CBDS ja FOX ajakirjanikel sissepääsemisega probleeme polnud.

Valge Maja pole esialgu ajakirjanike ukse taha jätmist põhjendanud.

New York Times ja CNN toetasid valimiskampaania ajal jõuliselt Hillary Clintonit ning neid on süüdistatud selges kallutatuses USA praeguse administratsiooni tegemiste kajastamises.

USA president Donald Trump pidas reedel Marylandis toetajatele kõne, kus süüdistas taas teatud meediaväljaandeid kallutatuses ja nõudis muu hulgas anonüümsete allikate kasutamise lõpetamist.

«Neid niinimetatud allikaid pole üldse olemas. Nad mõtlevad oma uudised välja,» süüdistas president. Trump toonitas, et pole meedia vaenlane, vaid võitleb ebaausa ja kallutatud ajakirjanduse vastu.

Trump kordas kõnes ühtlasi lubadusi seada USA huvid esmaseks ning teha riik taas tugevaks ja mõjuvõimsaks.

«Tühjade sõnade aeg on möödas. Aeg on tegutsemiseks. Mina esindan Ühendriike, mitte maailma,»rääkis Trump. President lubas, et Mehhiko piirile kavandatava müüri ehitamine algab juba lähiajal ehk lubatud ajakavast palju varem.