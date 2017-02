Filipiinide president nimetas vahistatud opositsiooniliidrit seksinäljas naiseks

De Lima kutsus presidenti omakorda sotsiopaadist sarimõrvariks.

Senaator vahistati eile senatis.

De Lima ütles pisut enne vahistamist ajakirjanikele, et ei ole talle esitatud narkokaubitsemissüüdistustes süüdi ja lubas jätkata Duterte repressioonide arvustamist. De Lima ähvardab süüdistus uimastiäris, mille eest võidakse ta eluks ajaks vangi mõista.

Lima sõnul tuleb tõde õigel ajal päevavalgele ning võimudel ei õnnestu teda vaigistada. «Neil ei õnnestu mind takistada võitlemast tõe ja õigluse ning Duterte režiimi igapäevaste tapmiste ja repressioonide vastu,» lausus senaator.

«See seal on amoraalne naine, kes tegeleb poliitiliste intriigide ja poosetamisega ning on seotud altkäemaksude ja narkokurjategijatega. De Lima sinuga on kõik läbi,» ütles riigipea.

Politsei otsis neljapäeval de Limat oma kodust, ent senaator oli tulnud senatisse varjule. Ta ööbis oma ametiruumides ja lasi vastupanu osutamata end relvastatud politseinikel vahistada.

Inimõigusorganisatsioon Amnesty International teatas neljapäeval, et peab de Limat süümevangiks.

Senaatorit süüdistatakse narkovõrgustiku juhtimises eelmise presidendi Benigno Aquino valitsuse justiitsministrina.

De Lima ja tema toetajad rõhutavad, et senaator on süüta ning Duterte püüab lihtsalt oma kõige ohtlikumat kritiseerijat vaikima sundida.

Eelmisel nädalal kutsus de Lima filipiinlasi seisma vastu tema narkosõjale, milles on kaheksa kuu jooksul surma saanud üle 7000 inimese. Senaatori sõnul on juunis ametisse astunud Duterte vaimuhaigena presidendiametisse kõlbmatu ja valitsus peaks ta tagandama.