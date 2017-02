Saksa luureteenistus spioneeris välisajakirjanike järele

Rahvusvaheline meediaõiguste organisatsioon Piirideta Ajakirjanikud nimetas väidetavat spioneerimist kohutavaks rünnakuks ajakirjandusvabaduse vastu ja avaldas muret, et pealtkuulamine ja jälgimine jätkub ning lubas kavandada õiguslikke samme, kirjutas Der Spiegel.

Ajakiri rõhutas, et info on pärit dokumentidest, mida tema ajakirjanikud on ise näinud.

BND oli koostanud nimekirja vähemalt 50 ajakirjaniku ja uudistetoimetuse telefoni- ja faksinumbrist ning e-posti aadressidest, mida jälgiti alates 1999. aastast.

Nende seas oli mitukümmend BBC numbrit Londoni peakorteris ja Afganistanis, samuti BBC World Service'i numbreid.

Nimekirjas olid ka The New York Timesi telefoninumber Afganistanis, samuti uudisteagentuuri Reuters mobiili- ja satellittelefonide numbreid Afganistanis, Pakistanis ja Nigeerias.

BND ei soostunud Der Spiegeli uudist kommenteerima.