Obama - uus nägu Prantsusmaa presidendivalimistel?

Endise demokraadist USA presidendi austajad kleepisid möödunud nädalavahetusel Pariisi täis Obama postreid ja lõid veebilehe, kus inimesed saavad anda oma allkirja, näitamaks toetust, et Obama oma kandidatuuri üles seaks. Nende eesmärk on saada petitsioonile vähemalt miljon toetusallkirja.

«Me sõnum on, et inimestel on kõrini siinsetest poliitikutest. Inimesed on väsinud ja neile meeldib see nali. Nii saab kõigi nende skandaalide keskel ka natuke huumorit teha,» ütles kampaania algatanud Antoine, soovides avaldada vaid oma eesnime.

Prantsuse presidendivalimiste esimene voor saab toimuma 23. aprillil. Kui ükski kandidaat ei kogu aga üle 50 protsendi hääletest, lähevad kaks enam hääli saanud kandidaati edasi teise vooru, mis leiab aset 7. mail.

Aktivistid ei tea, kas Obama on Prantsusmaal toimuvast kampaaniast ka teadlik, aga loodavad, et see nii on.

Viimaste arvamusküsitluste andmetel saab esimeses voorus enam hääli paremäärmusliku Prantsusmaa Rahvusrinde juht Marine Le Pen, kuid tõenäoliselt jääb tal saavutamata võidu kindlustamist vajalik 50 prontsendi häälte nõue.

«Meil on kõrini sellest, mida Marine Le Pen teeb ja asjaolust, et meil ei ole ühtegi kandidaati kelle poolt hääletada, on ainult kandidaat, kelle vastu hääletada,» ütles Antoine. «Me arutasime seda omakeskis ja siis avastasime, et Obama on ju vaba - seega miks mitte värvata tema?»

Aktivistid ei tea, kas Obama on Prantsusmaal toimuvast kampaaniast ka teadlik, aga loodavad, et see nii on. Antoine sõnul on see muidugi väga ebatõenäoline, et Obama nõustub ka päriselt kampaanias kaasa tegema. Kõigi jaoks ei olegi see aga vaid nali.

«Oleme saanud juristidelt tõsises toonis e-kirju, et kuidas see võimalik saab olla, sest ta pole rahvuselt prantslane,» rääkis Antoine.

«Ma arvan, et kui Barack Obama sellele vastab, läheb asi suure kella külge. Ma arvan, et talle võiks selline asi meeldida,» märkis ta. «Prantslased hulluks, eriti just noored. Aga tõenäoliselt ta siiski meie ettepanekuga ei nõustu.»