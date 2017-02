Galerii: Rio de Janeiro naudib karnevalimelu

Suurejooneliste paraadide ja tänavapidude poolest tuntud festivalile on oodata üle miljoni külastaja, mis tähendaks linnale ligi miljardi euro suurust tulu.

Korraldajad on olnud aga mures, et pidustusi võib mõjutada riigi majanduslik madalseis, sest ligi 13 miljonit brasiillast on hetkel töötud ning seega kulutavad külastajad tõenäoliselt sel aastal vähem. Lisaks varjutab maailma suurima peo meeleolu karnevalipäevadel järsult suurenev kuritegevus, kus peamiseks sihtmärgiks on festivali külastavad turistid.