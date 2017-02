Saksamaal sõitis auto rahva sekka, kolm inimest sai vigastada

Rünnaku motiivid on veel ebaselged, kuid terrorismi hetkel ei kahtlustata.

Rahva sekka sõitnud sõiduki näol oli tegemist rendiautoga. Ründaja põgenes sündmuskohalt, kuid tabati pisut hiljem vana basseini lähedalt, kus teda tulistati.

Video kahtlusaluse kinnipidamisest:

Video of suspect being shot in #Heidelbergpic.twitter.com/peFyGvfwOp