Süüria opositsiooniühendus mõistis terrorismi hukka

Damaskus oli kõigilt Genfi kõnelustelt osalejatelt nõudnud terrorismi hukkamõistmist ja ähvardanud, et vastasel korral liigitatakse keeldujad kaasosalisteks. Valitsuse pealäbirääkija Bashar al-Jaafari esitas ultimaatumi laupäeval kohe peale veriseid terrorirünnakuid Homsis.

«Meie seisukoht on selge terrorismi ja terroristide hukkamõistmisel,» kinnitas HNC pealäbirääkija Nasr al-Hariri, kes tõi eraldi välja Islamiriigi ja endise Al-Qaeda liitlase Fateh al-Shami Rinde.

ÜRO Süüria erisaadik Staffan de Mistura kutsus kuus aastat kestnud konflikti vaenupooli reedel Genfis alanud läbirääkimistel oma ajaloolist kohust täitma ja erimeelsusi ületama.

Enesetapurünnakutes kahele julgeolekuteenistuse baasile Süüria suuruselt kolmandas linnas Homsis hukkus vähemalt 42 inimest, teiste seas kõrge luurejuht. Rünnakute eest, milles sai surma president Bashar al-Assadi lähedane liitlane kindral Hassan Daabul, võttis vastutuse varem Al-Qaedaga seotud Fateh al-Shami Rinne.

Al-Jaafari lubas laupäeval, et Süüria maksab veriste enesetapurünnakute eest karmilt kätte.

«Homsi tabanud terrorirünnakud olid terrorismi sponsorite selgeks sõnumiks Genfile,» ütles Al-Jaafari.

«Me soovime neile öelda, et sõnum on vastu võetud ... ja me ei luba, et see jääks kättemaksuta,» lausus ta ajakirjanikele.