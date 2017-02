Ühendriikides sai rahva sekka sõitnud auto läbi vigastada 28 inimest

Vigastatutest umbes tosin on kriitilises seisundis. Noorim vigastatutest on vähem kui viieaastane. Ohvrid toimetati seitsmesse eri haiglasse.

Juhtum leidis aset kesklinnas laupäeval õhtul kell 18.45 kohaliku aja järgi.

"Esialgse informatsiooni kohaselt on umbes tosin inimest kriitilises seisundis," ütles New Orleansi politsei eestkõneleja Ambria Washington.

Washingtoni sõnul võib ohvrite arv veel kasvada.

New Orleansi politseiülem Michael Harrison tõttas kinnitama, et terrorismi juhtunuga seoses ei kahtlustata. Kinni on peetud noorepoolne mees.

Õnnetuse pealtnägija Carrie Kinsella kirjeldusel möödus hõbedane masin temast ristmikul suurel kiirusel.

"Ma tundsin õhusurvet, sest see oli nii kiire," rääkis naine.

Autot juhtinud mees paistis olevat joobes, vahendas kohalik meedia pealtnägijate ja politsei hinnanguid.

Tunnistaja Kourtney McKinnis ütles, et juhil näis puuduvat ettekujutus sellest, mis ta oli äsja teinud.

"Ta oli kuidagi täiesti eemalolev," sõnas 20-aastane McKinnis.