Põgenevad Mosuli elanikud surevad maamiinide otsas

Mosulist umbes 15 kilomeetrit läänes asuva Sahaji küla elanikud üritavad pageda sõjategevuse eest saml ajal kui Iraagi väed teevad Mosluli lääneosas edusamme.

Sahaji ja Mosuli vahelist mägist ala kontrollib Islamiriik. Külaelanikud kardavad taganevaid džihadiste, kes tsiviilelanikke inimkilpidena kasutavad.

Iraagi politsei eriüksused liiguvad kindlalt edasi ja hõivasid täna pärast ägedaid kokkupõrkeid Islamiriigi võitlejatega Mosuli lääneosas uue piirkonna.

Politsei eriüksuste diviisi ülem kindralmajor Haider al-Maturi ütles, et tema väed sisenesid täna hommikul Mosuli Tayarani linnaossa, mis on praeguseks täielikult nende kontrolli all.