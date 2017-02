Allikad: USA kaalub ÜRO Inimõiguste Nõukogust lahkumist

Kohest UNHCR-i ridadest väljaastumist siiski oodata ei ole, kuid kahe allika sõnul, kes on kontaktis nii praeguste kui eelnevate valitsusametnikega, on Trumpi administratsioon tõsiselt kaalunud inimõigusorganisatsioonist lahkumist.

Trumpi kabinet on süüdistanud UNHCR-i Iisraeli eelarvamustega suhtumises ja kritiseerinud ühendust selle eest, et see teeb koostööd ka inimõigusi rikkuvate valitsustega. USA on viidanud UNHCR-i liikmetele Hiinale ja Saudi Araabiale.

Rahvusvahelised inimõiguslased on juba väljendanud muret, et USA võtab Donald Trumpi valitsemise ajal inimõiguste osas lõdvema suuna ja loobub oma teenäitaja-rollist.

Lõpliku sõna UNHCR-i liikmeks jäämise osas ütlevad tõenäoliselt välisminister Rex Tillerson, USA esindaja ÜRO juures Nikki Haley ja president Trump.

Endise välisministeeriumi ametniku sõnul on Ühendriikide valitsusel ka üldiseid kahtlusi UNHCR-i mõttekuse osas.

Hiljutisel välisministeeriumi kohtumisel väljendas nõukogu suhtes skeptilisust ka välisminister Rex Tillerson.