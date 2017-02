Saksa välisluureteenistus BND nuhkis väidetavalt aastaid välisajakirjanike, sealhulgas BBC, The New York Timesi ja Reutersi töötajate järele, kirjutas laupäeval nädalaväljaanne Der Spiegel. Uudisteajakiri rõhutas, et info pärineb dokumentidest, mida tema ajakirjanikud on ise näinud, kuid praegu pole see enam nende käes.