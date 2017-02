Iisrael Amazonile: lõpetage holokausti eitava kirjanduse müümine

Yad Vashemi raamatukogude direktor Robert Rozett ütles, et saatis vastava kirja Amazoni tegevjuhile Jeff Bezosile, pakkudes oma abi vihkamise ohjeldamisel.

Rozett lausus pühapäeval, et Yad Vashem on juba varem pöördunud selles küsimuses Amazoni poole, kuid internetihiid oli infovabadusele viidates vastanud, et ei kavatse seesuguse materjali müümist peatada.

Rozetti sõnul loodab ta, et arvestades viimasel ajal sagenenud antisemiitlikke intsidente Ühendriikides, loodab ta selle seisukoha ümbervaatamist.