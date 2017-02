Kansase tulistaja läks tegu baaridaamile pihtima

Eelmisel kolmapäeval tulistas Adam Purinton Kansase osariigi Olathe`i linnakeses kolme inimest, tappes neist ühe. Nüüd ilmneb päästeteenistuse telefonisalvestiselt, et Purinton sõitis kõrvalosariiki Missourisse ja astus sealsesse baari.

«Ma olen baarmen Applebee`s ja mingi mees tuli mu baari, ütleb, et on midagi väga halba teinud ja et on politsei eest jooksus,» kostus päästeteenistuse telefonisalvestiselt.

«Ta ütles, et tulistas ja tappis kolm inimest Olathe`is. Ja ma vaatan uudiseid ning need tulistamised leidsid aset just mingi kolm tundi tagasi,» jätkas Applebee`si baaridaam.

Tulistamine leidis aset Kansase äärelinnas Olathe`is kolmapäeval umbes kell 19. Kahtlusalune tulistas kaht India päritolu meest – Alok Madasani ja Srinivas Kuchibhotlat – ning 24-aastast kohalikku nimega Ian Grillot.

Samal õhtul kell 23:35 helistas Applebee`i baaridaam politseile ja teatas, et kahtlusalune on sündmuspaigalt umbes 70 kilomeetri kaugusel Missouri osariigi linnas Clintonis. Baaridaam palus, et politsei ei tuleks kohale sireenidega.

«Hoones on inimesi. Kui politsei tuleb siia, peavad nad tegema seda vaikselt ja mitte kasutama sireene, sest ma kardan, et ta läheb endast välja,» sõnas baaridaam politsei kõnekeskusele.

Kordnikud saabusid Applebee`sse kell 23:43 ja kahtlusalune andis end üles ilma vahejuhtumiteta.

Indiast pärit Madasani ja Kuchibhotla töötasid tehnoloogiafirmas, mis valmistab GPS-seadmeid. Kuchibhotla hukkus, Madasani pääses kergemate vigastustega.

24-aastane Ian Grillot, kes üritas Purintoni käest relva haarata, sai lasu rindkeresse ja kätte. Mees viibib haiglaravil.

Enne tulistamist tõi Purinton kahe India päritolu mehe suunas kuuldavale rassistlikke solvanguid ja kontrollis nende viisatausta. Mõlemad mehed töötasid USAs legaalselt.