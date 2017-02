Video:Jeemenis hukkunud USA merejalaväelase isa ei soovinud Trumpiga kohtuda

Hukkunud sõduri isa Bill Owens sõnas meediale, et ta keeldus Dealware’is Doveri õhujõudude baasis Trumpiga kohtumisest kui talle anti üle kirst ta poja, terrorivastase eriüksuse ohvitseri William Owensi säilmetega, edastab The Independent.

«Nõuan juhtunu uurimist, valitsus võlgneb mu pojale juhtunu uurimise,» teatas Fort Lauderdale’i pensionil politseinik Bill Owens.

Bill Owens / TNS/Miami Herald/TNS/Sipa USA/Scanpix

Valge Maja pressiesindaja Sarah Huckabee Sanders teatas, et president Trump võib nõustuda selle juhtumi uurimisega.

Donald Trump / Manuel Balce Ceneta/AP/Scanpix

«Mul on raske ette kujutada, mida see poja kaotanud isa läbi elab. Ta poeg on tõeline USA kangelane ja me oleme alatiselt ta võlglased,» teatas pressiesindaja.

36-aastasena hukkunud William Owens oli abielus ja tal oli kolm last, olles samas 29. jaanuaril Jeemenis toimunud terrorismivastase operatsiooni, mis toimus al-Qaeda liikmete ühte asupaika, ainus USA sõdurist ohver.

USA kaitseministeeriumi teatel hukkus selles sõjalsies operatsioonis umbes 16 tsiviilisikut ja 14 džihadisti ning rünnak tehti eesmärgil saada informatsiooni al-Qaeda tegevuse kohta, mis puudutab džihadistide rünnakuid USA ja ta liitlaste vastu.

Bill Owensi teatel eelistasid nad oma poega matta privaatselt ja selle tõttu ei soovinud nad USA presidendiga kohtuda ega tema osalemist poja matusel.

Bill Owens / TNS/Miami Herald/TNS/Sipa USA/Scanpix

Hukkunud sõduri isa sõnul ei saa ta aru, miks Trump andis Jeemeni operatsiooniks käsu, olles alles presidendiks saanud ja olukorda mitte tundes.

«Miks just nüüd anti käsk, et Jeemenis tuleb rünnata? Aastaid enne seda ei astunud mitte ühegi USA sõjaväelase jalg Jeemeni pinnale, kõik aeti korda rakettide ja droonidega. Miks nüüd oli vaja seda «suurejoonelist» etteastet?» küsis poja kaotanud isa.

Valge Maja teatel oli Jeemenis sõjalise operatsiooni plaan pandud paika juba president Baracak Obama võimuloleku ajal, kuid Obama ei andnud siis selleks luba, kuna USA sekkumine oleks võinud sõjast räsitud Jeemeni olukorda halvendada.

«Seda missiooni on palju kritiseeritud, kuid samas andis see USAle vajalikku informatsiooni ning säästis nii ameeriklaste kui veel paljude elu,» teatas Valge Maja pressiesindaja Sanders.