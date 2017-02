Hispaanias asutati iibe tõstmiseks «seksiministeerium»

Möödunud aastal ületasid surmad sündide arvu ja see on väga negatiivne näitaja, mille tõttu asutati ametkond, mis hakkab propageerima seksi ja laste saamist, edastab The Independent.

Meedias ja sotsiaalmeedias hakati seda kohe nimetama seksiministeeriumiks.

Küsitluse kohaselt soovivad hispaanlannad kahte ja enamat last, kuid tegelik olukord seda ei kajasta, sest lapsi on peredes vähem.

Kui Euroopa Liidus on vanematel vanuses 18 – 49 keskmiselt 1,53 last, siis Hispaanias on 1,3 last.

Euroopa arenenud riikides on iive võrdlemisi madal, kuid Hispaanias on arenenud riikidest kõige madalam ja see teeb sealsed võimud murelikuks.

Selle vastu võitlemiseks ja laste saamise propageerimiseks määras Hispaania valitsus ametisse Edelmira Barreira, kes hakkab nimetatud küsimusega tegelema.

Sellise ametkoha lõi peaminister Mariano Rajoy, kelle sõnul on Barreira Hispaania parim demograaf, kes loob strateegia, mille abil hakatakse tegelema demograafiliste probleemidega.

Hispaania majandus- ja haridusministeeriumi teatel mõjutab sündimuse vähenemine Hispaania püsimajäämist heaoluriigina, majandust, tööhõivet ja haridust.

Madridi ärikooli õppejõu Rafael Puyoli arvates on Hispaania sündimuse languse taga pikad tööpäevad ja vähene vaba aeg, mille tõttu hispaanlased ei soovi peret luua.