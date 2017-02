Trump investeerib sõjaväkke ja kärbib kõike muud

Enne eelarve arutamist Kongressis nõuab Trump keskkonnaagentuurilt ja välisministeeriumilt kümnete miljardite dollarite kärpimist, vahendasid neli plaanist teadlikku valitsusametnikku.

Lisaks jäävad löögi alla ka hoolekandeprogrammid.

Tavaliselt ei saa eelarvearutelude planeerimine kuigi suurt tähelepanu, kuid see plaan – mille koosatajate hulgas on ka Trumpi strateegiaülem Steve Bannon – on tehtud näitamaks, et vastne president on tõepoolest tegudemees.

Trumpi tippnõunikud on töötanud selle nimel, et homseks presidendi pöördumiseks oleks selge – endine tõsielustaar on nüüd president, kes kavatseb ellu viia kõik vastuolulised kampaanialubadused.

«Inimesed ei pruugi nõustuda kõigega, mida me teeme, kuid nad austavad seda, kui lubadusi peetakse,» sõnas Trumpi kampaania kommunikatsioonistrateeg ja Valgele Majale lähedane isik Jason Miller.

Eelarve annab Trumpile võimaluse asuda tegutsema ka nende lubaduste kallal, mida ta esimese 40 päevaga pole jõudnud käsitleda.

Eelarvekava läbib ilmselt Senatisse jõudes mitmeid muudatusi ja lõpuks otsustab Kongress, kas see ka vastu võetakse.