Moskvas lammutati Nemtsovile püstitatud memoriaal

Endine asepeaminister Boriss Nemtsov tapeti 2015. aasta 27. veebruari õhtul Kremli vahetus läheduses. Eile mälestasid tuhanded inimesed Moskvas marsiga tapetud opositsioonijuhti ning tõid lilli ja küünlaid sillale, kus ta maha lasti.

Memoriaali eest hoolitsevad aktivistid teatasid, et munitsipaaltöötajad viisid täna varahommikul sillalt ära kõik lilled ja fotod.

Munitsipaaltöötajad on memoriaali varemgi lammutanud, väites, et see ohustab sillal turvalisust.