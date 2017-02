Trumpi meediasõda rahastab IT-miljardär

Donald Trump on läinud sõjas «valeliku» meediaga nii kaugele, et keelas väljaannetel nagu New York Times ja CNN osalemise Valge Maja pressibriifingutel. Parempopulistide jaoks on asi juba selge – peavoolumeedia on suremas ja Trump eelistab info edastamiseks kanaleid nagu Breitbart News.

Suur osa selliste organisatsioonide nagu Media Research Center, mis tegeleb «meedia vasakpoolse kallutatuse neutraliseerimisega», ja Breitbart rahast tuleb miljardäri Robert Merceri taskust.

Mercer oli algselt Ted Cruzi kampaania rahastaja, aga kui Cruz presidendirallist taganedes, suunas ta 13,5 miljonit dollarit Trumpi kampaania teenistusse, saades nii tema suurimaks toetajaks.

Merceri raha tuleb tööst geniaalse arvutiteadlasena. Oma karjääri alustas ta IBM-is, kus töötas välja uuenduslikud keeletöötluse võimalused, mis on võtmetähtsusega näiteks tehisintellekti rajamiseks.

Hiljem sai ta firma Renaissance Technologies kaasjuhatajaks, mis kasutab algoritme finantsturgudel toimuva ennustamiseks.

Alates 2010. aastast on Mercer annetanud 45 miljonit dollarit erinevate vabariiklaste kampaaniate teenistusse ning 50 miljonit ultrakonservatiivsetele mittetulundusorganisatsioonidele.

Ka praegune presidendi ülemstrateeg Steve Bannon on saanud Mercerilt abi – 10 miljonit dollarit Breitbart Newsi rahastamiseks. Nüüdeks on peavoolumeedia alternatiivina alustanud Breitbart USAs populaarsuselt 29. veebileht üldse 2 miljardi vaatamisega aastas ja saanud koha esireas Valges Majas toimuva kajastamisel.