Leedu taotleb USA sõjaväelaste alalist jäämist riiki

«Palume, et USA jätaks oma väeosad Leetu alaliselt, mitte ainult ei roteeriks neid,» ütles minister telefoni teel BNS-ile.

Täpsustavale küsimusele, kas Leedu taotleb USA vägede alalist viibimist oma territooriumil, vastas minister: «Meie jaoks on see alaline viibimine tähtis, sest meie enda sõjaline võimekus on üsna piiratud.»

Linkevičius esitas taolise palve kohtumisel USA asekaitseministri Robert Worki ja asevälisminister Thomas Shannoniga.