Soomes kasvas naisajateenijate arv rekordsuureks

Ajalehe Helsingin Sanomat kohaselt otsustasid möödunud aastal ajateenistusse minna rekordilised 842 naist.

Sõjaväelist juhtimist õpetava Esa Janatuineni hinnangul on selle kasvu taga osaliselt sooküsimuste avalik arutamine. «Kui inimestel on head kogemused, hakkab sõna levima. Meil on ahistamise osas nulltolerants,» rääkis ta.

Kaks kolmandikku ajateenistusse minevatest soomlannadest jätkavad ka juhtimiskursusel. Kõige tavapärasemalt soovivad sõjaväkke minevad naised karjääri jätkata politseinike või rahuvalvajatena.

Nii mees- kui naisajateenijatele kehtivad Soomes samad kriteeriumid. Nad peavad olema 18-29 aastat vanad, Soome kodanikud ja hea tervise juures. Kohustuslik on ajateenistus seal aga siiski vaid meestele.

Tänavu või tuleval aastal sõduri baaskursusega alustada soovivad soomlannad peavad end kirja panema hiljemalt sel kolmapäeval.