Pentagon esitab Trumpile uue plaani võitluseks IS-i vastu

Üks Trumpi peamine kampaanialubadus oli kiirendada võitlust IS-i vastu. Trump väitis kampaania ajal, et tal on Islamiriigi hävitamiseks «salaplaan», ähvardas tappa IS-i võitlejate pereliikmeid ning rühmituse hävitada.

28. jaanuaril andis Trump Pentagonile 30 päeva ulatusliku ülevaate esitamiseks võitlusest IS-i vastu. Ülevaade peaks sisaldama kõigi valitsusasutuste panust, kaasa arvatud luureametid, välisministeerium ja sisejulgeoleku ministeerium.

Plaani koondatakse sisend kogu USA valitsusaparaadist, kaasa arvatud luureametitest ning välis- ja sisejulgeolekuministeeriumist.

Kuigi plaan on laiahaardeline, siis selles sätestatud valikud on esialgsed ning neid täpsustatakse lähinädalatel, ütles Pentagoni pressiesindaja Jeff Davis. «Tegemist on vaenlase ründamise kavaga ning arvan, et me ei taha sellest väga palju detaile avalikustada.»

Valikute seas on tõenäoliselt ettepanek saata Lähis-Itta rohkem USA sõdureid. Tõenäoliselt nähakese Pentagonile ette ka mitmes küsimuses agressiivsem hoiak.

«Küsimus pole Süürias ja Iraagis, küsimus on piirkondadeüleses ohus,» lausus USA staabiülemate ühendkomitee juht Joe Dunford möödunud nädalal.