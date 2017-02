Rootsi politsei uurib mõrvakatset, milles kasutati granaati

Rootsi ja Soome meedia teatel said Malmös Lindängenis eramajade rajoonis toimunud plahvatuses ohvri jalad vigastada ja ta vajas haiglaravi.

Malmö politsei sai juhtumi kohta teate eile pärast kella 21.00 kohaliku aja järgi, paika saadeti ka pommirühm ja piirkond eraldati politsei turvalintidega.

Rootsi politsei / Johan Nilsson / TT/TT NYHETSBYRÅN/Scanpix

Rootsi meedia teatel sai selles plahvatuses kannatada mees, samas politsei ei täpsustanud, kas tegemist on kohaliku elanikuga.

Võimuesindajad ei paljastanud, mis uurimise käigus selgus ega ka seda kes võis granaadi heita.

Rootsis on viimastel aastatel kuritegevus kasvanud ja politseil on probleeme selle ohjeldamisega. Meedias on analüüsitud, kas kuritegevuse suurenemist saab kirjutada gängide tegevuse ja migrantide arvele, kuid ühest vastust sellele ei ole.