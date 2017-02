Terroristid raiusid saksa pensionäril pea maha

Võimud teatasid, et Jurgen Gustav Kantner mõrvati kohaliku aja järgi kell pool neli pühapäeval. Abu Sayyaf oli videopöördumistes juba varem ähvardanud sakslast tappa, süüdistades samas valitsust katsetes teda läbirääkimiste asemel jõuga päästa.

Kohaliku meedia teatel nõuti tema vabastamise eest 30 miljonit peesot (üle 580 000 euro), kuid kõnelused terroristidega jäid soiku. Eile väljastas rühmitis uue video, milles näitab Kantneri hukkamist. Valitsus on sakslase surma kinnitanud.

Kantner rööviti mullu novembris, kui ta seilas koos abikaasaga Filipiinide ranniku lähedal oma jahiga. Abikaasa Sabine Merz sai röövi käigus surma, väidetavalt üritas ta ründajatele relvaga vastu hakata. Sama paari röövisid aastal 2008 Somaalia piraadid, kes hoidsid neid pantvangis 58 päeva.

Abu Sayyaf on olnud tegev alates 1990ndatest aastatest, rühmitise peamiseks erialaks on merepiraatlus. Aastal 2014 vandus grupeering truudust ISISele, pärast mida on sagenenud meemeeste röövimised ja lunarahanõuded.