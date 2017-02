Seitsme Vene diplomaadi surm nelja kuuga on pannud vandenõuteooriad vohama

Venemaa suursaadik ÜRO juures, 64-aastane Vitali Tšurkin haigestus New Yorgis ootamatult ja vajas 20. veebruaril kiiresti meditsiiniabi, kuid arstid ta elu päästa ei suutnud, edastab The Independent.

Vene ja USA meedia teatel tabas diplomaati ootamatu infrakti, ta surnukehale tehti lahkamine, kuid selget vastust ei saadud, kas surma võisid tuua südameprobleemid.

Meditsiinifirma Axios teatel ei oska nad Tšurkini surma selgitada, kuid ta sümptomid olid umbes samasugused nagu Venemaa suursaadikul Indias, kes suri ootamatult 27. jaanuaril. Venemaa konsul Ateenas kaotas elu 9. jaanuaril ja veel üks Venemaa diplomaat, kes resideerus New Yorgis, suri USA presidendivalimise päeval, 8. novembril. Nende nelja surma põhjuseks arvatakse olevat infarkt ja ootamatud südameprobleemid koos lühiajalise ja kiiresti kulgenud haigusega.

Veel kaks Venemaa diplomaati kaotas elu, kuid vägivaldselt. Vene suursaadik Türgis Andrei Karlov lasti 19. detsembril 2016 Ankaras fotonäituse avamisel türklasest politseiniku poolt maha, teine diplomaat Pjotr Polšikov sai oma kodus Moskvas toimunud tulistamises surma.

Andrei Karlov / Handout/Reuters/Scanpix

Veel kaotas elu KGB endine juht Oleg Jerovinkin, keda kahtlustati Briti luurajate aitamises ja nende varustamises USA presidendi Donald Trumpi kohta käiva salamaterjaliga. Tema surnukeha leiti möödunud aasta 26. detsembril talle kuulunud autost.

Venemaa diplomaatide surmarida sai alguse 8. novembril 2016, mil New Yorgis asuva Venemaa konsulaadist leiti surnuna 63-aastane diplomaat Sergei Krivov. Uurimine näitas, et tal olid peahaavad, mis viitasid pähe saadud löökidele.

Venemaa konsulaat teatas, et diplomaat kukkus ja sai peahaavad, kuid siis muutis lugu, et tal tekkis infarkt ja mingeid haavu ei olnud. Nüüd mitu kuud pärast Krivovi surma on kohtuarstid ta surma suhtes skeptilised, kuna ta surmas on palju ebaselget. Samuti ei ole täpselt teada, millised oli tema tööülesanded, kuid USA meedia andmetel olevat ta tegelenud konsulaadi kaitsmisega USA luureteenistuste pealtkuulamise eest.

Krivovi surmale järgnes 19. detsembril 2016 Venemaa suursaadiku Türgis, 62-aastase Andrei Karlovi mahalaskmine Ankaras. Seda tegi Türgi politseinik, kes tapmise ajal oli karjunud «Ärge unustage Aleppot! Ärge unustage Süüriat!». Samal päeval leidis Moskva politsei surnuna veel ühe diplomaadi, 56-aastase Pjotr Polšikovi. Seda diplomaati oli tulistatud mitu korda pähe ja taparelv leiti vannitoa kraanikausi taha peidetuna. Polšikovi surma uuritakse, kuid midagi täpsemat ei ole veel avaldatud. Polšikov töötas Venemaa välisministeeriumis, olles Lõuna-Ameerika osakonna juht.

26. detsembril 2016 leiti surnuna 61-aastane endine KGB juht Oleg Jerovinkin, kes väidetavalt aitas Briti eraluurefirma juhil Christopher Steele’il panna kokku Donald Trumpi kohta käivat salatoimikut. Ta surnukeha oli Moskvas talle kuuluvas Lexuses.

Jerovinkin oli varem Venemaa endise asepeaministri Igor Sešini nõunik.

Venemaa meedia teatas, et Jerovinkin mõrvati, kuid võimud kiirustasid seda ümber lükkama, teatades et tegemist oli infarktiga.

9. jaanuaril 2017 leiti Kreekas Ateenas surnuna Venemaa konsul, 55-aastane Andrei Malanin. Venelase surnukeha leiti ta elukoha vannitoast pärast seda, kui konsulaadi töötajad ei saanud temaga kontakti ja läksid ta koju uurima, et kus ta on.

Kreeka kriminalistid Ateenas asuva maja juures. Sellest hoonest leiti Venemaa konsuli Andrei Malanin surnukeha / Costas Baltas/AP/Scanpix

Kreeka politsei teatel ei olnud korteris sissemurdmise ega vägivalla märke ja kõik asjaolud viitavad loomulikule surmale. Diplomaat elas Ateenas diplomaatide kvartalis, mis on väga hästi turvatud. Malanini surma uurimine jätkub nii Kreekas kui Venemaal.

27. jaanuaril 2017 suri Vanemaa suursaadik Indias, 67-aastane Aleksander Kadakin, kelle kohta Vene võimud teatasid, et teda tabas lühiajaline haigus, mis temalt elu võttis.

Aleksander Kadakin / Isakova Anna/TASS/Scanpix

20. jaanuaril 2017 kaotas New Yorgis elu Venemaa suursaadik ÜRO juures Vitali Tšurkin, kelle surma põhjuseks peetakse infarkti. Kohtuarst soovitas teha toksikoloogilised testid, et teha kindlaks, milliseid aineid diplomaat manustada võis.

Vitali Tšurkin / Dmitry Serebryakov/Dmitry Serebryakov/TASS/Scanpix

Meedias ja sotsiaalmeedias on hakatud seitsme venelasest diplomaadi surma seostama kuritegelikuga ning välja on käidud mitu teooriat, miks neist oli vaja vabaneda. Mõni neits viitab Venemaa võimudele ja Putinile, teised kuritegelikele organisatsioonidele ja diplomaatide korrumpeerumisele.