Frontex: migrantide päästmine julgustab inimkaubitsejaid

Ligi 40 protsenti säärastest päästeoperatsioonidest jääb Leggeri hinnangul just taoliste ühenduste õlule. Ta ütles, et mereõiguse kohaselt lasub igaühel kohustus päästa hätta jäänud inimesi.

«Ent me peame lõpetama Liibüa kuritegelike võrgustike ja inimkaubitsejate äri toetamise sellega, et Euroopa alused korjavad migrante üles aina rannikule lähemal,» lisas ta. «See ajendab kurjategijaid kasutama varasemate aastatega võrreldes veelgi merekõlbmatumaid paate, mis on veelgi napima kütuse- ja toiduvaruga.»

Samuti lonkavat valitsusväliste organisatsioonide koostöö Frontexiga, mis muudab kaubitsejate tabamise keerulisemaks. Frontex kritiseeris sääraseid gruppe juba detsembris – öeldes, et need korjavad migrante üles, «justkui oleks tegu taksodega».

Rühmitis Piirideta Arstid nimetas süüdistusi tollal erakordselt tõsisteks ja kahjutekitavateks ning teatas, et humanitaarabi on kriisile reaktsiooniks, mitte põhjuseks.

Frontexi andmeil vähenes migrantide tulv mullu võrreldes aastaga 2015 pea kaks kolmandikku, peamiselt tänu Euroopa Liidu piirileppele Türgiga. Erand oli ainult Itaalia, kuhu saabunuid oli 20 protsenti rohkem.